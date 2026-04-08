В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали еще трое человек

Трое человек получили ранения в результате ударов украинских дронов в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В частности, в городе Грайворон FPV-дрон нанес удар по автомобилю, в результате чего мужчина получил множественные осколочные ранения лица, головы и грудной клетки.

В то же время в городе Шебекино при исполнении служебных задач пострадали два бойца «Орлана». У одного мужчины диагностировали слепое осколочное ранение руки, у второго – предварительно, баротравму.

Ранее сегодня глава Белгородской области сообщал о ранении семи человек и гибели одного мирного жителя.

Белгород, Анастасия Смирнова

