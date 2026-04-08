Три мирных жителя Белгородской области ранены при атаках дронов ВСУ

В Белгородской области в результате атак беспилотников ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем канале в Мах.

По его словам, одно из ЧП произошло в Белгороде, где после детонации дрона у одного мужчины диагностированы осколочные ранения руки, ноги и баротравма, у другого – осколочные ранения живота. На месте атаки повреждено техническое помещение.

Вместе с тем в городе Грайворон от удара FPV-дрона по автомобилю мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и плеча.

«Пострадавшему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего бригада скорой транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина повреждена. Также посечены ворота гаража», – уточнил губернатор.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube