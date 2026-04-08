российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 апреля 2026, 18:59 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Три мирных жителя Белгородской области ранены при атаках дронов ВСУ

В Белгородской области в результате атак беспилотников ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем канале в Мах.

По его словам, одно из ЧП произошло в Белгороде, где после детонации дрона у одного мужчины диагностированы осколочные ранения руки, ноги и баротравма, у другого – осколочные ранения живота. На месте атаки повреждено техническое помещение.

Вместе с тем в городе Грайворон от удара FPV-дрона по автомобилю мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и плеча.

«Пострадавшему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего бригада скорой транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина повреждена. Также посечены ворота гаража», – уточнил губернатор.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали еще трое человек / ВСУ целенаправленно атакуют гражданские объекты в Горловке / Силы ПВО днем сбили над Россией шесть украинских беспилотников / Российские военные атаковали место разгрузки натовских БПЛА под Одессой / ВС России поразили порты и объекты ТЭК Украины / При атаке дрона ВСУ по автомобилю ранены двое жителей Белгородской области / При атаке ВСУ в Брянской области ранен мирный житель / СК завел уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на школу в Запорожье

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,