Силы ПВО днем сбили над Россией шесть украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны в течение дня нейтрализовали над Россией шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, атаки были отражены в период с 09:00 до 15:00 мск.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской и Брянской областей, а также Республикой Крым.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью силы ПВО перехватили 73 беспилотника ВСУ самолетного типа над Орловской и Ростовской областями, Краснодарском краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Москва, Анастасия Смирнова

