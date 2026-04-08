Среда, 8 апреля 2026, 18:59 мск

Силы ПВО днем сбили над Россией шесть украинских беспилотников

Фото Минобороны РФ

Силы противовоздушной обороны в течение дня нейтрализовали над Россией шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, атаки были отражены в период с 09:00 до 15:00 мск.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской и Брянской областей, а также Республикой Крым.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью силы ПВО перехватили 73 беспилотника ВСУ самолетного типа над Орловской и Ростовской областями, Краснодарском краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали еще трое человек / ВСУ целенаправленно атакуют гражданские объекты в Горловке / Три мирных жителя Белгородской области ранены при атаках дронов ВСУ / Российские военные атаковали место разгрузки натовских БПЛА под Одессой / ВС России поразили порты и объекты ТЭК Украины / При атаке дрона ВСУ по автомобилю ранены двое жителей Белгородской области / При атаке ВСУ в Брянской области ранен мирный житель / СК завел уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на школу в Запорожье

