Российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Кроме того, как сообщает Минобороны РФ, поражены места запуска вражеских беспилотников и пункты временной дислокации украинских боевиков и наемников в 143 районах.

В ведомстве добавили, что средствами ПВО сбиты 265 БПЛА самолетного типа и 13 управляемых авиационных бомб.

Вместе с тем бойцы ВС России за прошедшие сутки улучшили свое положение практически на всех направлениях специальной военной операции.

Так, подразделения группировки войск «Восток» продвинулась в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Романки, Покровское, Добропасово, Великомихайловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Новоселовка, Розовка Любицкое Запорожской области.

Группировка «Север» улучшили тактическое положение и атаковала ВСУ у Кияницы, Новодмитровки, Малой Рыбицы, Хотени и Толстодубова Сумской области. Также нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Рубежное, Нескучное, Богодухов и Терновая Харьковской области.

Бойцы группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и ударили по ВСУ около Моначиновки, Нечволодовки, Смородьковки Харьковской области, Татьяновки, Щурово, Пришиба и Красного Лимана в ДНР.

«Южная» группировка войск заняла более выгодные позиции и бьет противника в Краматорске, Пискуновке и Константиновке в ДНР.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю. Также нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Красный Кут, Кучеров Яр, Водянское, Гришино, Сергеевка, Новоалександровка в ДНР, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.

Группировка войск «Днепр» поразила формирования противника в районах населенных пунктов Орехов, Кирово, Балабино Запорожской области и города Херсон.

Суточные потери ВСУ в результате действий российской армии составили порядка 1110 боевиков.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

