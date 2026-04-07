При атаке ВСУ в Брянской области ранен мирный житель

В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Косицы Севского района. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощи», – уточнил губернатор.

По его словам, дронами повреждены три гражданских автомобиля. Оперативные и экстренные службы работают на месте ЧП.

Брянск, Анастасия Смирнова

