При атаке ВСУ в Брянской области ранен мирный житель

В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Косицы Севского района. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощи», – уточнил губернатор.
По его словам, дронами повреждены три гражданских автомобиля. Оперативные и экстренные службы работают на месте ЧП.
