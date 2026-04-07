Вторник, 7 апреля 2026, 16:39 мск

Удар ВСУ по школе в Запорожье: один человек погиб и пострадали 10, среди которых 7 детей

В результате удара Вооруженных сил Украины по общеобразовательной школе в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа пострадали 10 человек: семеро детей и трое взрослых. Такие уточненные данные сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, погиб первый заместитель главы администрации округа Александр Резниченко.

«Из пострадавших пятеро детей и трое взрослых получили ранения разной степени тяжести, все находятся под наблюдением врачей. По информации медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает, состояние учительницы, которая получила тяжелые ранения, удалось стабилизировать. Ещё двое детей находятся в тяжёлом стрессовом состоянии», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

На месте происшествия продолжают работу оперативные службы.

Балицкий назвал случившееся вопиющим актом терроризма и бесчеловечности, где целью стали дети. «Это чистый террор против нашего будущего, запугивание мирных жителей», – констатировал он.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

