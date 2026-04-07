Армия России нанесла удары по производству крылатых ракет на Украине

Российские военные в течение суток поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины, используемую в интересах ВСУ, а также предприятия по производству систем управления и комплектующих крылатых ракет. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Кроме того, нанесено поражение военным аэродромам, цехам сборки, местам хранения беспилотников и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 153 районах.

Отмечается, что удары по целям на Украине наносили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Вместе с тем средствами ПВО три управляемые авиабомбы и 217 вражеских беспилотников самолетного типа.

В то же время российские войска продолжают теснить противника на фронтах спецоперации. Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и нанесли удары по ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю и атаковала противника в Харьковской области и ДНР.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные позиции и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Кривая Лука, Николаевка, Артема и Константиновка в ДНР.

Группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю и ударила по противнику в районах населенных пунктов Марьевка, Новогригоровка, Водянское, Красный Кут, Новый Донбасс в ДНР, Райполе и Новоподгородное Днепропетровской области. На этом направлении ВСУ несут самые большие потери. За сутки в зоне ответственности «Центра» было уничтожено более 360 боевиков ВСУ.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и поразили украинские силы в Днепропетровской и Запорожской областях.

Группировка «Днепр» атаковала ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Димитрово и Запорожец Запорожской области.

Суточные потери ВСУ на всех фронтах спецоперации составили порядка 1270 боевиков.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube