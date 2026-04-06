При атаке беспилотника ВСУ ранены трое сотрудников МЧС в Запорожской области

В Запорожской области в результате атаки БПЛА пострадали двое сотрудников МЧС России. ОБ этом сообщает региональный главк ведомства.

Удар был нанесен во время ликвидации пожара в частном жилом доме в селе Первомайское Васильевского муниципального округа.

«В результате удара БПЛА трое сотрудников МЧС России получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Также в ходе атаки была повреждена пожарная автоцистерна», – говорится в канале МЧС в Мах.

Васильевка, Апрель, Анастасия Смирнова

