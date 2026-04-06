Понедельник, 6 апреля 2026, 20:50 мск

ВСУ нанести серьезный урон энергосистеме Запорожской области

В результате целенаправленных массированных атак Вооруженных сил Украины на объекты энергетической инфраструктуры в Запорожской области серьезные повреждения получила система электроснабжения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Энергетики делают всё возможное, работа идёт круглосуточно, но мы должны быть готовы к тому, что период восстановления будет непростым. Отключения электроэнергии будут повторяться. Причина – в масштабах повреждений», – пояснил губернатор в своем телеграм-канале.

В то же время глава Запорожской области подчеркнул, что вся критическая социальная и гражданская инфраструктура работает. «Больницы, котельные, системы водоснабжения, объекты связи и социальные учреждения запитаны по резервным схемам и обеспечены генераторами. Понимаю, что сложно быть в режиме «свет дали – свет выключили», но прошу проявить терпение. Ситуация под полным контролем», – отметил Балицкий.

Мелитополь, Апрель, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

