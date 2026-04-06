Понедельник, 6 апреля 2026, 21:51 мск

В Новороссийске действует режим ЧС: повреждены 73 частных дома и 19 многоэтажек

Кадр из видео в канале мэра Новороссийска Андрея Кравченко в Mах

В Новороссийске в результате ночной атаки украинских беспилотников повреждены 73 частных дома и 19 многоэтажек. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко, уточнив, что на территории муниципалитета с ночи действует режим чрезвычайной ситуации.

По его словам, в Восточном районе повреждения получили 72 частных дома и пять многоквартирных.

«В одном из домовладений беспилотник повредил газовую трубу, в результате чего возникла утечка. Аварийные службы перекрыли газоснабжение на поврежденном участке. Управляющая компания оказывает содействие в восстановлении общедомового имущества», – уточнил мэр в своем канале в Мах.

В Южном районе Новороссийска повреждены семь многоэтажек и один частный дом. «На верхних этажах нескольких зданий частично повреждены кровля и балконные конструкции. В четырех квартирах – полная потеря имущества», – отметил Кравченко.

В то же время, по информации главы города, поступила информация еще о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах Центрального района. В жилых помещениях повреждено остекление.

Ранее сообщалось, что в результате ударов украинских беспилотников ранения получили 10 жителей Новороссийска, в числе которых трое детей.

Новороссийск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

