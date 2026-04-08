Российские военные атаковали место разгрузки натовских БПЛА под Одессой

Российские военнослужащие поразили пункт выгрузки беспилотников и другого оружия НАТО в порту Измаила, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Удар пришелся в момент активных разгрузочно-погрузочных работ, что существенно повышает его эффективность. В этот период в Измаил прибыла партия техники – САУ натовского формата и бронеавтомобили, которые находились в зоне порта и, по имеющимся данным, попали под удар», – написал он в своем телеграмм-канале.

Лебедев добавил, что в зону поражения попало судно, прибывшее с беспилотниками иностранного производства. Оно не затонуло, но получило повреждения.

Координатор подчеркнул, что ВС РФ продолжают наносить удары по ключевым точкам логистики на Дунае, через которые проходит перевалка военных грузов ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

