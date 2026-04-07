Вторник, 7 апреля 2026, 21:32 мск

При атаке дрона ВСУ по автомобилю ранены двое жителей Белгородской области

В Белгородской области при ударе украинского беспилотника по автомобилю получили ранения двое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ЧП произошло в селе Маломихайловка Шебекинского округа.

«Ранены два мирных жителя. Бойцы «БАРС-Белгород» вывезли и доставили двоих мужчин с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями в Шебекинскую ЦРБ», – отметил губернатор в своем канале в Мах, добавив, что машина получила повреждения.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

При атаке ВСУ в Брянской области ранен мирный житель / СК завел уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на школу в Запорожье / «Нам не нравится эта война»: Вашингтон призвал к мирным переговорам по Украине / Удар ВСУ по школе в Запорожье: один человек погиб и пострадали 10, среди которых 7 детей / Армия России нанесла удары по производству крылатых ракет на Украине / В Новороссийске действует режим ЧС: повреждены 73 частных дома и 19 многоэтажек / ВСУ нанести серьезный урон энергосистеме Запорожской области / При атаке беспилотника ВСУ ранены трое сотрудников МЧС в Запорожской области

