При атаке дрона ВСУ по автомобилю ранены двое жителей Белгородской области

В Белгородской области при ударе украинского беспилотника по автомобилю получили ранения двое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ЧП произошло в селе Маломихайловка Шебекинского округа.

«Ранены два мирных жителя. Бойцы «БАРС-Белгород» вывезли и доставили двоих мужчин с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями в Шебекинскую ЦРБ», – отметил губернатор в своем канале в Мах, добавив, что машина получила повреждения.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube