Вторник, 7 апреля 2026, 19:12 мск

СК завел уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на школу в Запорожье

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после удара Вооруженных сил Украины по общеобразовательной школе в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области, в результате которой один человек погиб и еще несколько, включая детей, пострадали.

Как уточнила пресс-служба ведомства, боевики провели артиллерийский обстрел и атаку при помощи нескольких БПЛА.

«В результате этого преступления от полученных ранений скончался первый заместитель главы администрации Каменско-Днепровского муниципального округа, который помогал школьникам эвакуироваться. Кроме того, минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили еще 7 гражданских лиц, среди них четверо детей, учащиеся 6 и 9 классов. Им оказывается медицинская помощь. Также повреждены два учебных корпуса школы и автомобиль скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении СК.

Следствием проведен осмотр места происшествия. Зафиксированы разрушения объектов, изъяты предметы, имеющие значение для расследования. В ближайшее время по ним будут назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к совершению преступления.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в результате удара ВСУ пострадали 10 человек: семеро детей и трое взрослых. По его словам, погиб первый заместитель главы администрации округа Александр Резниченко.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Украина

