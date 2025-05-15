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Четверг, 15 мая 2025, 10:28 мск

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На космодроме «Байконур» задержали двух иностранцев

Фото: Роскосмос

На космодроме «Байконур» задержаны двое граждан Чехии, которые попытались пробраться к ракете и сделать фото.

Двое туристов 26 и 25 лет были задержаны на закрытой территории космодрома. По их словам, они хотели увидеть ракету-носитель «Энергия» и сделать снимки.

Нарушителей режима задержали и доставили в отдел правоохранительных органов. Там на туристов составили протоколы о нарушении пропускного режима охраняемого объекта и выписали штраф в размере 5 тысяч рублей.

Иностранцы регулярно пытаются попасть на космодром «Байконур». Так в апреле там задержали четырех иностранных граждан, когда они шли к зданию с советскими многоразовыми кораблями «Буран». Летом прошлого года французский турист-экстремал умер от обезвоживания в Казахстане. Он с другом пытался проникнуть на Байконур и добирался пешком по жаре свыше 30 градусов. Через месяц после этого случая на космодроме задержали трех граждан европейских стран. В ноябре 2024-го граждан Франции и Германии остановили, когда они пытались вести незаконную съемку возле ракетоносителя «Энергия».

Астана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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