На космодроме «Байконур» задержали двух иностранцев

На космодроме «Байконур» задержаны двое граждан Чехии, которые попытались пробраться к ракете и сделать фото.
Двое туристов 26 и 25 лет были задержаны на закрытой территории космодрома. По их словам, они хотели увидеть ракету-носитель «Энергия» и сделать снимки.
Нарушителей режима задержали и доставили в отдел правоохранительных органов. Там на туристов составили протоколы о нарушении пропускного режима охраняемого объекта и выписали штраф в размере 5 тысяч рублей.
Иностранцы регулярно пытаются попасть на космодром «Байконур». Так в апреле там задержали четырех иностранных граждан, когда они шли к зданию с советскими многоразовыми кораблями «Буран». Летом прошлого года французский турист-экстремал умер от обезвоживания в Казахстане. Он с другом пытался проникнуть на Байконур и добирался пешком по жаре свыше 30 градусов. Через месяц после этого случая на космодроме задержали трех граждан европейских стран. В ноябре 2024-го граждан Франции и Германии остановили, когда они пытались вести незаконную съемку возле ракетоносителя «Энергия».
Астана, Зоя Осколкова
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