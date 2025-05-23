Над Белгородской областью сбиты два украинских беспилотника

Вооруженные формирования Украины предприняли новую атаку на Белгородскую область. Как говорится в сообщении Министерства обороны РФ, в регионе сбиты два беспилотника.
«Около 19:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее сегодня сообщалось о ранении одного мирного жителя Белгородской области в результате атаки ВСУ.
Москва, Елена Володина
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