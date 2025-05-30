Владельцам затонувших в Черном море танкеров предъявили иск на 85 млрд рублей

Росприроднадзор подал исковые заявления к владельцам затонувших в Черном море танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Общая сумма требований составила более 84,9 млрд рублей.

«Мы входим в судебный процесс, поскольку законные сроки для самостоятельного исполнения наших требований вышли», – цитирует «Интерфакс» главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

По данным ведомства, к фрахтователю и собственнику танкера «Волгонефть-212» предъявлены требования о возмещении вреда на 49 460 085 849 рублей. Сумма вреда, подлежащая возмещению собственником танкера «Волгонефть-239», – 35 483 862 830 рублей.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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