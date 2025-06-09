В Енисей вылилось около 30 тонн дизтоплива из-за аварии с теплоходом

На Енисее в Красноярском крае произошел разлив около 30 тонн дизельного топлива после аварии с теплоходом. В Казачинском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава района Юрий Озерских в своем телеграм-канале.

Теплоход, буксировавший две порожние баржи, получил пробоину 8 июня на Казачинском пороге. Это опасный для судоходства участок, уточнил Озерских. У судна оказались повреждены рулевое управление и топливный бак, что привело к разливу нефтепродуктов. Первоначально сообщалось, что с теплохода в Енисей вылилось 10-15 тонн дизтоплива. Судно прибило к берегу, оно частично подтоплен.

Глава Казачинского района уточнил, что, несмотря на принимаемые меры, нефтяное пятно уже достигло берегов Пискуновки и Момотово. Вместе с тем, отметил Озерских, угрозы для жителей района нет, однако существует опасность для местной флоры и фауны, с которой «предстоит бороться специалистам». Он призвал местных жителей не поддаваться панике и ограничить свое пребывание в акватории Енисея.

Красноярская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства происшествия с теплоходом. В частности, «организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства, осуществляется контроль за ликвидацией последствий транспортного происшествия», – говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В свою очередь, следователи после аварии с судном проводят процессуальную проверку по ст. 247 УК РФ (нарушения правил обращения экологически опасных веществ) и и ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. На месте работает оперативно-следственная группа.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube