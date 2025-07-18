Нанесенный Енисею ущерб от разлива топлива превысил 1,2 млрд рублей

Экологи оценили ущерб от разлива нефтепродуктов на Енисее в 1,2 млрд рублей. Уточняется, что всего в реку вылилось 79,3 т дизельного топлива.
«Мы завершили проверку в отношении Обь-Иртышского речного пароходства, чей теплоход допустил аварию и разлив топлива в реке Енисей», – сообщила первый заместитель министра экологии региона Юлия Гуменюк.
Ущерб, нанесенный реке Енисей, оценен в 1,2 млрд. рублей. Теперь в течение 30 дней организация обязана возместить данную сумму.
Гуменюк добавила, что в ходе проверки были составлены административные протоколы по ч. 4 ст. 8.13 и ст. 8.6 КоАП РФ (ответственность по данным статьям – до 380 тысяч рублей). Кроме того, руководству организации выдали предписание об устранении нарушений до сентября 2025 года.
8 июня теплоход, буксировавший по Енисею две порожние баржи, получил пробоину на Казачинском пороге. У судна оказались повреждены рулевое управление и топливный бак, что привело к разливу нефтепродуктов. В результате происшествия пострадавших нет. Судно прибило к берегу, оно частично подтоплено. В Казачинском районе после разлива топлива на Енисее введен режим чрезвычайной ситуации.
Красноярск, Зоя Осколкова
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