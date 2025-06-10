Нефтяное пятно после аварии с теплоходом на Енисее растянулось на 30 км

Нефтяная пленка на Енисее в Красноярском крае после аварии теплохода, из которого в реку вылилось около 30 тонн дизельного топлива, протянулась на 30 км от места происшествия. Нефтепродукты сосредоточены в прибрежной зоне на правом берегу реки. Об этом сообщила администрация Казачинского района Красноярского края.

Во вторник в районной администрации прошло заседание краевого оперативного штаба по ликвидации ЧС. Участники обсудили обстановку на реке и берегах после разлива дизтоплива.

Вокруг аварийного судна установлены два рубежа боновых заграждений, что предотвратило дальнейшее распространение нефтепродуктов в акватории. По данным на утро 10 июня, нефтяная пленка протянулась по Енисею примерно на 30 километров от места происшествия – Казачинских порогов до и села Курбатово Казачинского района.

Нефтепродукты прибило в прибрежной зоне на правом берегу, где задерживаются на берегу и заводях, отметили в районной администрации. Часть загрязнений смывается течением в центральное русло, на судоходный путь.

Запланированы дальнейшие меры по устранению последствий разлива топлива. В частности, ниже села Казачинское будут установлены новые цепи боновых заграждений. Загрязненные участки обработают сорбентами и специализированными реагентами. В работах задействовано свыше 40 человек.

Специалисты прогнозируют, что при благоприятных погодных условиях устранение ЧС займет около двух-трех недель.

Местные власти просят жителей населенных пунктов на правом берегу Енисея временно отказаться от использования речной воды для питьевых целей и бытовых нужд. Специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды для анализа. Левый берег пока остается чистым благодаря особенностям течения, но изменения погодных условий могут повлиять на ситуацию, указали в районной администрации.

8 июня теплоход, буксировавший по Енисею две порожние баржи, получил пробоину на Казачинском пороге. У судна оказались повреждены рулевое управление и топливный бак, что привело к разливу нефтепродуктов. Первоначально сообщалось, что с теплохода в Енисей вылилось 10-15 тонн дизтоплива. Позже стало известно, что произошел разлив около 30 тонн нефтепродуктов. В результате происшествия пострадавших нет. Судно прибило к берегу, оно частично подтоплено. В Казачинском районе после разлива топлива на Енисее введен режим чрезвычайной ситуации.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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