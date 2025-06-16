Белорусов привлекают к дропперству через «командировки» в Россию

В России мошенники привлекают иностранных граждан для участия в схемах обмана. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел РФ.
В последнее время гражданам Республики Беларусь предлагают «легкий заработок» – однодневную командировку в России с целью открыть банковскую карту.
«Посты в Telegram и соцсетях обещают оплачиваемую поездку в Смоленск, Москву, Санкт-Петербург. Во время поездки необходимо оформить карту российского банка для «процессинга» или крипто-арбитража»», – говорится в сообщении.
В результате банковскую карточку будут использовать для вывода средств обманутых граждан, а человек, оформивший пластик, будет нести уголовную ответственность.
Москва, Зоя Осколкова
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