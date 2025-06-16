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Понедельник, 16 июня 2025, 13:35 мск

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Белорусов привлекают к дропперству через «командировки» в Россию

В России мошенники привлекают иностранных граждан для участия в схемах обмана. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел РФ.

В последнее время гражданам Республики Беларусь предлагают «легкий заработок» – однодневную командировку в России с целью открыть банковскую карту.

«Посты в Telegram и соцсетях обещают оплачиваемую поездку в Смоленск, Москву, Санкт-Петербург. Во время поездки необходимо оформить карту российского банка для «процессинга» или крипто-арбитража»», – говорится в сообщении.

В результате банковскую карточку будут использовать для вывода средств обманутых граждан, а человек, оформивший пластик, будет нести уголовную ответственность.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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