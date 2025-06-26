На Алтае подросток 70 раз ударил ножом женщину

В Республике Алтай 16-летний юноша напал на женщину и ударил ее ножом 70 раз. Пострадавшая скончалась.
Убийство произошло в Усть-Коксинском районе. Подросток напал на 53-летнюю женщину в ее квартире, нанес множество ударов ножом и скрылся.
Спасти пострадавшую не удалось. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Оперативники установили местонахождение подростка и задержали его. Обстоятельства и мотивы поступка несовершеннолетнего выясняются.
Горно-Алтайск, Зоя Осколкова
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