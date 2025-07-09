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Среда, 9 июля 2025, 18:47 мск

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В Курске умер 5-летний мальчик, раненый при ударе БПЛА по городскому пляжу

В Курске умер 5-летний мальчик, раненый при ударе украинского беспилотника по городскому пляжу. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, ребенок скончался во время транспортировки в Москву.

«Врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми: у ребенка было более 30% ожогов тела – это крайне и крайне много для маленького человека», – пояснил он в своем телеграм-канале.

Напомним, вечером 8 июля ВСУ целенаправленно направили беспилотный летательный аппарат самолетного типа на городской пляж в Курске. В результате четыре человека погибли, шестеро получили ранения.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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