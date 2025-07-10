В Курске в результате атаки дронов ВСУ погиб 73-летний мужчина

В Курске в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата погиб 73-летний местный житель. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, вражеский дрон атаковал частный жилой дом на 3-й Моковской улице. Здание частично уничтожено огнём, в соседнем домовладении загорелась пристройка. Пожарные расчёты возгорание ликвидировали.

«К сожалению, в результате атаки на частный дом погиб 73-летний мужчина», – отметил Хинштейн.

Врио главы региона добавил, что в 12-этажном многоквартирном доме, расположенном напротив, на 2, 7, 8 этажах выбиты окна. «На местах работают все оперативные службы, по моему поручению там находится и.о. главы города Курска», – сообщил он.

По данным Хинштейна, беспилотники нанесли удары также по посёлку Новомедведок и деревне Курносовка Щигровского района, где была повреждена вышка сотовой связи.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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