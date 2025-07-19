В Ростовской области при атаке дронов ВСУ ранена сотрудница железной дороги

В Ростовской области, над которой сегодня ночью средства ПВО сбили 24 беспилотника ВСУ, произошли ландшафтные пожары и возгорания в жилых домах, ранения получила сотрудница железной дороги. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

По его словам, массированная атака пришлась на Каменск, а также Каменский, Белокалитвинский и Миллеровский районы.

«Наибольшие последствия на земле – в Каменске и Каменском районе, где из-за падения обломков загорелись частные дома и хозпостройки. Благодаря быстрым действиям, огонь был оперативно потушен. Проводится подомовой обход для определения степени разрушений и пострадавших», – отметил врио губернатора.

Слюсарь отметил, что пожарные продолжают тушение ландшафтных пожаров в микрорайоне Лиховском, а также в районе поселков Волченского и Светлого.

«Получившая ранения женщина, сотрудник железной дороги, в состоянии средней тяжести доставлена в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь», – уточнил он.

В результате удара ВСУ на станции Лихой из-за обрыва линии электропередачи обесточены грузовой и пассажирский составы. На этом участке организованно реверсивное движение поездов, образовалась задержка в расписании.

В регионе создан оперативный штаб. Специалисты приступили к обезвреживанию обломков БПЛА.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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