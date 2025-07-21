Границу России и Грузии перекрыли из-за угрозы обвалов

Пограничный переход между Россией и Грузией закрыли из-за угрозы схода селей. Об этом сообщает Главное управление МЧС Северной Осетии.

Военно-грузинскую дорогу перекрыли в связи с угрозой схода селей на территории Грузии. Запрещено движение для всех видов транспорта на участке Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России с 01:30 мск, 21 июля.

Об открытии дороги будет сообщено дополнительно.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, в настоящее время на проезд через пункт пропуска «Верхний Ларс» зарегистрированы более трех тысяч грузовых автомобилей.

Владикавказ, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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