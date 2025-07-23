СКР возбудил дело о незаконной миграции после пожара в центре Москвы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о небезопасных услугах и организации незаконной миграции после пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. Об этом сообщает столичное управление СК РФ. Напомним, в результате пожара один человек погиб, 10 пострадали. Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

«Следствием изучены обстоятельства и условия проживания лиц в квартире. На основании этого действия организаторов проживания иностранных граждан квалифицированы по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", – сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Пожар в доме в центре столицы произошел в ночь на 23 июля. Огонь распространился на две квартиры и балкон на четвертом этаже. По данным следствия, после ликвидации возгорания обнаружен один погибший. Девять пострадавших госпитализированы в городские больницы. Один пострадавший от госпитализации отказался, ему оказана необходимая помощь на месте происшествия.

Изначально после пожара было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как установили следователи, квартира, которой вспыхнул пожар, была оборудована двухъярусными кроватями для незаконного проживания иностранцев. Всего в жилом помещении организовано не менее 17 спальных мест.

«Для установления всех обстоятельств и причин случившегося назначены пожарно-технические и другие необходимые судебные экспертизы», – сообщает СК.

По данным источника РЕН ТВ, очаг возгорания был на балконе. Пожар мог начаться из-за аккумуляторов для велосипедов, которые находились на балконе. Жилье снимала семья мигрантов из 12 человек – уроженцев одной из среднеазиатских стран. Многие из них работали курьерами и использовали велосипеды.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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