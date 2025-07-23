В Керченском проливе мазут продолжает поступать в море из затонувшего танкера

В Керченском проливе нефтепродукты из затонувшего танкера «Волгонефть-212» продолжают поступать в Черное море. Об этом сообщила представитель Росприроднадзора.

Арбитражный суд Краснодарского края приступил к судебному разбирательству по поводу компенсации ущерба от крушения судна «Волгонефть-212». На танкере в момент затопления было восемь емкостей с нефтепродуктами, часть из них разрушилась в процессе крушения, часть погрузилась на дно, и все они были негерметичны.

«Актами водолазного обследования подтверждается, что нефтепродукты сочились на протяжении всего обследования, пока такие обследования проводились», – пояснила представитель Росприроднадзора.

Известно, что все нефтепродукты поступили в море – часть в процессе крушения, а какие-то до сих пор поступают в акваторию.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. На Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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