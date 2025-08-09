российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 9 августа 2025, 21:33 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Менее чем за сутки над Россией сбили более 200 беспилотников

В период с 15:30 до 18.00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны над Россией уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, в это время под ударом оказались акватория Азовского моря и четыре региона. Самая серьезная атака пришлась на Краснодарский край, где нейтрализовали 19 летательных аппаратов.

Вместе с тем беспилотники сбиты:

9 – над территорией Брянской области,

4 – над акваторией Азовского моря,

2 – над территорией Калужской области,

1 – над территорией Московского региона.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что за ночь над регионами России были уничтожены 97 БпЛА. В течение первой половины дня средства противовоздушной обороны нейтрализовали еще 65 летательных аппаратов. В общей сложности менее чем за сутки средства ПВО сбили 224 беспилотника.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Американские СМИ анонсировали возможный визит Зеленского на Аляску / При ударе украинского БпЛА ранена жительница Краснодарского края / Массированная атака дронов ВСУ: над регионами России сбиты еще 27 вражеских беспилотников / Дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю в Белгородской области: погибла супружеская пара / Российские войска освободили еще один поселок в ДНР и сбили украинский Су-27 / Над регионами России за четыре часа нейтрализовали 44 украинских БпЛА / На подлете к Москве сбиты три украинских беспилотника / За ночь сбили 97 беспилотников над 11 регионами России и Азовским морем

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Поволжье, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,