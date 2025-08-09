Менее чем за сутки над Россией сбили более 200 беспилотников

В период с 15:30 до 18.00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны над Россией уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Как сообщает Министерство обороны РФ, в это время под ударом оказались акватория Азовского моря и четыре региона. Самая серьезная атака пришлась на Краснодарский край, где нейтрализовали 19 летательных аппаратов.
Вместе с тем беспилотники сбиты:
9 – над территорией Брянской области,
4 – над акваторией Азовского моря,
2 – над территорией Калужской области,
1 – над территорией Московского региона.
Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что за ночь над регионами России были уничтожены 97 БпЛА. В течение первой половины дня средства противовоздушной обороны нейтрализовали еще 65 летательных аппаратов. В общей сложности менее чем за сутки средства ПВО сбили 224 беспилотника.
Москва, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»