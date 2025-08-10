российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 10 августа 2025, 10:21 мск

Семеро жителей Белгородской области погибли, 33 – ранены из-за атак ВСУ в августе

В результате массированных атак вооруженных формирований Украины, которые используют для нанесения ударов беспилотные летательные аппараты, в Белгородской области с начала августа погибли семеро мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Еще 33 раненых, из них пятеро детей», – уточнил губернатор.

По его словам, только за вчерашний день в регионе погибло три мирных жителя.

Как сообщало Министерство обороны РФ, за вечер субботы и воскресную ночь над Россией было сбит 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. 12 из них над территорией Белгородской области.

Белгород, Анастасия Смирнова

