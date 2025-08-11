Подозреваемый в поджоге релейного шкафа застрелил полицейского

В Архангельской области мужчина, которого подозревали в поджоге оборудование на железной дороге, стрелял в полицейских. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Днем в воскресенье правоохранители пришли домой к 47-летнему жителю Коношского района в рамках дела о поджоге оборудования на железнодорожной станции.

«Подозреваемый, желая воспрепятствовать законной деятельности представителей власти, произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия, причинив смертельное ранение одному из них и ранение ноги второму полицейскому», – говорится в сообщении.

Стрелявшего задержали. Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности»). Ход расследования находится на контроле у руководителя регионального следственного управления СКР.

Архангельск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

