российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 11 августа 2025, 10:05 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Подозреваемый в поджоге релейного шкафа застрелил полицейского

Фото: Pixabay

В Архангельской области мужчина, которого подозревали в поджоге оборудование на железной дороге, стрелял в полицейских. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Днем в воскресенье правоохранители пришли домой к 47-летнему жителю Коношского района в рамках дела о поджоге оборудования на железнодорожной станции.

«Подозреваемый, желая воспрепятствовать законной деятельности представителей власти, произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия, причинив смертельное ранение одному из них и ранение ноги второму полицейскому», – говорится в сообщении.

Стрелявшего задержали. Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности»). Ход расследования находится на контроле у руководителя регионального следственного управления СКР.

Архангельск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Убийства

В Эквадоре бандиты застрелили королеву красоты / В Омске 16-летняя девушка родила и убила ребенка в гостиничном номере / Житель Белгорода убил трех соседей и спрятал тела в выгребной яме / Три человека погибли и 16 ранены при стрельбе у ночного клуба в США / На Алтае подросток 70 раз ударил ножом женщину / В Севастополе мужчина зарезал бывшую тещу на глазах у своего четырехлетнего сына / В Новосибирске мужчина расчленил знакомую и выбросил останки на свалку / Житель Крыма зарезал маму и бабушку и две недели скрывался от следствия

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,