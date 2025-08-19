российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 августа 2025, 10:39 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Удмуртии задержали мигранта, готовившего поджог поезда

В Удмуртии задержан уроженец одной из стран Центральной Азии, который готовил теракт на железной дороге. В частности, он собирался поджечь поезд. Об этом сообщила ФСБ России.

«В результате проведенных мероприятий в городе Глазове задержан выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку поджога железнодорожного состава, а также оправдывавший в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале «Крокус сити холл», – отметили в спецслужбе.

По данным ФСБ, задержанный – сторонник запрещенной в России террористической организации.

У несостоявшегося террориста изъяты компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон с инструкциями по изготовлению взрывчатки, схема расположения объектов в районе планируемого теракта, а также переписка с членами международных террористических организаций.

Следственный отдел УФСБ по Удмуртии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет) УК России. Фигурант заключен под стражу.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Терроризм

В Москве накрыли террористическую ячейку, вербовавшую мигрантов / В Дагестане задержали двух пособников террористов / В сибирском селе задержали двух пособников террористов / Два жителя Хабаровского края готовили теракт в Татарстане / Суд приступит к рассмотрению дела о теракте в «Крокусе» в августе / В Северной Осетии два подростка планировали теракт / В Пакистане девять человек погибли при захвате автобуса / Жительницу Санкт-Петербурга задержали за помощь украинским террористам

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Терроризм,