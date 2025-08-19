В Удмуртии задержали мигранта, готовившего поджог поезда

В Удмуртии задержан уроженец одной из стран Центральной Азии, который готовил теракт на железной дороге. В частности, он собирался поджечь поезд. Об этом сообщила ФСБ России.

«В результате проведенных мероприятий в городе Глазове задержан выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку поджога железнодорожного состава, а также оправдывавший в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале «Крокус сити холл», – отметили в спецслужбе.

По данным ФСБ, задержанный – сторонник запрещенной в России террористической организации.

У несостоявшегося террориста изъяты компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон с инструкциями по изготовлению взрывчатки, схема расположения объектов в районе планируемого теракта, а также переписка с членами международных террористических организаций.

Следственный отдел УФСБ по Удмуртии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет) УК России. Фигурант заключен под стражу.

Москва, Наталья Петрова

