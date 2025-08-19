Житель Кемерово зарезал двух женщин и ранил еще одну

В Кемерово мужчину обвиняют в убийстве двух женщин, еще одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, в ходе внезапно вспыхнувшего конфликта обвиняемый нанес несколько ударов кухонным ножом в грудь своей сестре, а затем ранил соседку и еще одну женщину, находившуюся в доме.

«От полученных травм сестра обвиняемого скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Несмотря на оказанную квалифицированную помощь, вследствие полученного колото-резаного ранения смерть соседки наступила в медицинском учреждении. Третья пострадавшая находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают оказывать ей медицинскую помощь», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Подозреваемого задержали.

Кемерово, Зоя Осколкова

