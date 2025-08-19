В Нижегородской области задержали кота-наркокурьера

В Нижегородской области задержали кота, хозяин которого привязал к нему сверток с наркотиками для доставки в исправительную колонию. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН.

Отмечается, что кота-наркокурьера поймали работники Исправительной колонии-7 в Варнавинском районе.

«Правонарушители изготовили ошейник для кота, к ошейнику прикрепили свертки, и по их задумке кот должен был доставить наркотические вещества, находящиеся в свертках, осужденным», – рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН.

Экспертиза показала, что в ошейнике кота находился каннабис. Хозина питомца задержали.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

