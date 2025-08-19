российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 августа 2025, 13:41 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Нижегородской области задержали кота-наркокурьера

В Нижегородской области задержали кота, хозяин которого привязал к нему сверток с наркотиками для доставки в исправительную колонию. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН.

Отмечается, что кота-наркокурьера поймали работники Исправительной колонии-7 в Варнавинском районе.

«Правонарушители изготовили ошейник для кота, к ошейнику прикрепили свертки, и по их задумке кот должен был доставить наркотические вещества, находящиеся в свертках, осужденным», – рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН.

Экспертиза показала, что в ошейнике кота находился каннабис. Хозина питомца задержали.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Наркотики

В Петербурге трехлетний мальчик отравился наркотиками / Почти тонну кокаина изъяли таможенники в порту Санкт-Петербурга / Во Владимире таможенники задержали машину с прекурсорами на 6 млрд рублей / В Петербурге иностранца задержали при попытке продать партию наркотиков за 100 млн рублей / В Подмосковье мать и няня распространяли наркотики во время прогулок с ребенком / Под Волгоградом задержали банду наркоторговцев / Таможенники обнаружили семь ведер с наркотиками в посылке из Италии / В Волгограде контрактник сбежал из части и продавал наркотики

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,