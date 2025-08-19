российское информационное агентство 18+

Вторник, 19 августа 2025, 18:42 мск

ВСУ атаковали дронами православный храм в Белгородской области: ранены два мирных жителя

Вооруженные формирования Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами православный храм и сельхозтехнику в Белгородской области, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник атаковал храм Покрова Пресвятой Богородицы. Женщина, находившаяся на территории, получила рваные и осколочные ранения лица», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, бойцы самообороны оперативно доставили пострадавшую в Шебекинскую центральную районную больницу. Сейчас ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«В храме повреждены купол, фасад, остекление и паперть», – уточнил Гладков.

В то же время в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа мужчина получил ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на сельхозтехнику.

У мужчины диагностировали баротравму, а также множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и спины. Медики оценивают состояние как тяжёлое. Для продолжения лечения бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 Белгорода, сообщил Гладков.

Белгород, Анастасия Смирнова

