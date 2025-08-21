российское информационное агентство 18+

В Польше заявили о падении российского дрона на кукурузном поле

Фото: pixabay

В Польше уверены в том, что неопознанный объект, упавший на кукурузном поле, был российским беспилотником. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Марчин Босацкий.

Накануне сообщалось, что в селе Осины Луковского района Мазовецкого воеводства упал и взорвался неизвестный объект. На месте были обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки.

«Мы уверены в том, что это был российский дрон. У нас есть информация из министерства национальной обороны о том, что это был дрон, примененный Российской Федерацией. Вероятно, он был применен против Украины и пролетал через территорию Польши», – сказал замминистра.

Босацкий заявил, что МИД Польши направит России ноту по этому вопросу.

Стоит отметить, что ранее Варшава уже обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Польские власти тогда бездоказательно выступили с обвинениями в адрес Москвы. Позже выяснилось, что это были украинские ракеты.

Варшава, Зоя Осколкова

