Пятница, 22 августа 2025, 09:43 мск

В Колумбии 18 человек погибли при взрыве грузовика

В Колумбии наркокартели устроили теракт в центре города. По последним данным, 18 человек погибли еще 65 получили различные травмы.

Инцидент произошел в городе Сантьяго-де-Кали. Как установили правоохранители, был произведен подрыв грузовика, начиненного взрывчаткой.

Предположительно, теракт организовали торговцы наркотиками. Власти объявили вознаграждение за информацию, которая поможет поймать виновных.

План по задержанию террористов будет утвержден на заседании Совета безопасности, которое состоится с президентом страны Густаво Петро.

Вашингтон, Зоя Осколкова

