Пятница, 22 августа 2025, 16:28 мск

В Курской области ранены три женщины в результате взрыва на сельхозпредприятии

Сегодня в результате детонации взрывного устройства ранения получили три сотрудницы АО «Толпино» в селе Колпино Кореневского района во время сортировки картофеля. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«48-летняя работница предприятия получила повреждения левой голени и бедра, у 36-летней женщины лёгкие осколочные ранения. Им оказана необходимая помощь в Рыльской ЦРБ», – уточнил врио губернатора в своем телеграм-канале.

По его словам, у еще одной пострадавшей – 47-летней женщины – минно-взрывная травма, осколочные ранения левого и правого бедра.

«В состоянии средней степени тяжести на карете скорой её доставили в Курскую областную больницу. Врачи сделают всё возможное, чтобы поставить пациентку на ноги», – отметил Хинштейн.

Курск, Светлана Антонова

