российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 августа 2025, 19:28 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Силы ПВО сбили еще 4 беспилотника над регионами России

Киевский режим предпринял новую попытку атаки на российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны России, в период с 11:20 до 15.40 мск средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре украинских БпЛА.

По одному аппарату сбили над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Черного моря.

Как сообщал «Новый День», вооруженные формирования снизили интенсивность беспилотных атак. В ночь на понедельник силы ПВО нейтрализовали 21 украинский БпЛА над шестью российскими регионами.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Польша отключает Украину от Интернета / ВСУ лишились опорного узла обороны в Днепропетровской области / В Польше безработных украинцев лишили льгот / Глава ДНР рассказал об успехах армии РФ на окраинах Константиновки / Зеленский опасается встречаться один на один с Путиным / Румыния отказалась отправлять свои войска на Украину / Трамп заявил, что не хотел бы участвовать в переговорах Путина и Зеленского / Зеленский сказал «нет» на все предложения Трампа по миру на Украине – Лавров

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Севастополь, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,