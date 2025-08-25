Силы ПВО сбили еще 4 беспилотника над регионами России

Киевский режим предпринял новую попытку атаки на российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны России, в период с 11:20 до 15.40 мск средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре украинских БпЛА.
По одному аппарату сбили над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Черного моря.
Как сообщал «Новый День», вооруженные формирования снизили интенсивность беспилотных атак. В ночь на понедельник силы ПВО нейтрализовали 21 украинский БпЛА над шестью российскими регионами.
Москва, Анастасия Смирнова
