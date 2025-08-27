российское информационное агентство 18+

Жителя Волгограда задержали за подготовку атаки БПЛА на аэродром в Энгельсе

ФСБ сообщила о задержании 35-летнего жителя Волгограда, который по заданию украинских спецслужб готовил атаку беспилотников на военный аэродром в городе Энгельсе Саратовской области.

По информации спецслужбы, мужчина по заданию Службы безопасности Украины арендовал жилье вблизи аэродрома, где должен был оборудовать модуль навигации для ударных украинских беспилотников «с целью последующего огневого поражения инфраструктуры Минобороны России».

Под видом курьера одного из сервисов доставки задержанный планировал извлечь «заранее заготовленные средства диверсии из тайника», но был задержан сотрудниками ФСБ по месту своего жительства, отметили в ведомстве.

В спецслужбе также сообщили, что с 2019 по 2022 год задержанный временно проживал во Львовской области Украины, где и был завербован СБУ для совершения диверсионно-террористического акта в России. За это ему обещали украинское гражданство. После спецподготовки в Киеве мужчина прибыл в Волгоград под легендой возвращения домой и выехал в Саратовскую область для подготовки атаки на военный аэродром.

В отношении волгоградца возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Фигуранта заключили под стражу.

