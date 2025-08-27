российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 августа 2025, 14:20 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,9

В Дагестане произошло землетрясение, которое ощущалось на всей территории республики. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Очаг землетрясения, мощность которого сейсмологи оценили в 5,9 балла, залегал на глубине 10 км и находился в 51 км к северо-западу от города Дербент, в 28 км к востоку от города Избербаш.

Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, жертв и разрушений в результате подземных толчков не зафиксировано. По его словам, жители проявили сознательность, соблюдали правила безопасности, проявляли друг к другу неравнодушие и сочувствие.

Кроме того, глава региона обратился к строителям заявив, что произошедшее должно стать предупреждением для тех, кто пренебрегает нормами безопасности.

«‎В Махачкале уже ведется системная работа: незаконные постройки сносятся, а разрешение на новое строительство невозможно получить без доказательства его безопасности. Да, такие решения не всегда популярны. Но давайте смотреть шире: кто возьмёт на себя ответственность, если завтра от чьей-то беспечности пострадают люди?», – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Меликов напомнил, что Дагестан находится в сейсмически активной зоне и призвал соблюдать правила поведения в случае землетрясения.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5 / Вода сошла с подтопленных после цунами территорий на Камчатке / Один человек погиб и семеро получили травмы в Японии при эвакуации из-за цунами / Цунами после землетрясения затопило три рыбзавода на Сахалине / В Японии четырех китов выбросило на берег из-за цунами после землетрясения на Камчатке / Сейсмологи прогнозируют афтершоки на Камчатке в течение месяца / Два японских острова за три дня отодвинулись друг от друга на 10 см / Более 200 заключенных сбежали при землетрясении в Пакистане

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Землетрясение,