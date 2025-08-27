В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,9

В Дагестане произошло землетрясение, которое ощущалось на всей территории республики. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Очаг землетрясения, мощность которого сейсмологи оценили в 5,9 балла, залегал на глубине 10 км и находился в 51 км к северо-западу от города Дербент, в 28 км к востоку от города Избербаш.

Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, жертв и разрушений в результате подземных толчков не зафиксировано. По его словам, жители проявили сознательность, соблюдали правила безопасности, проявляли друг к другу неравнодушие и сочувствие.

Кроме того, глава региона обратился к строителям заявив, что произошедшее должно стать предупреждением для тех, кто пренебрегает нормами безопасности.

«‎В Махачкале уже ведется системная работа: незаконные постройки сносятся, а разрешение на новое строительство невозможно получить без доказательства его безопасности. Да, такие решения не всегда популярны. Но давайте смотреть шире: кто возьмёт на себя ответственность, если завтра от чьей-то беспечности пострадают люди?», – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Меликов напомнил, что Дагестан находится в сейсмически активной зоне и призвал соблюдать правила поведения в случае землетрясения.

Махачкала, Зоя Осколкова

