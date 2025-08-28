В Курской области подорвался на мине оператор ВГТРК

Во время работы в одном из населенных пунктов курского приграничья на мине подорвался оператор ВГТРК. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Он жив, получил ранения, наши военные оказали первую помощь. Журналиста уже доставили в Курскую областную больницу. Наши врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – уточнил он.

Вместе с тем, по его словам, сегодня в селе Скородное Большесолдатского район в результате атаки вражеского беспилотника на стационарный пост МВД ранен 26-летний сотрудник полиции.

«Он также доставлен в Курскую областную больницу, у него слепые осколочные ранения», – пояснил Хинштейн.

Курск, Анастасия Смирнова

