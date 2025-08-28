российское информационное агентство 18+

Дроны ВСУ атаковали два гражданских автомобиля в Белгородской области: ранены двое мирных жителей

В результате ударов украинских беспилотников в Белгородской области получили ранения двое мужчин, которые в момент атаки находились за рулем своих автомобилей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из автомобилей был атакован в районе посёлка Малиново Волоконовского района. «Ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями ног и рук бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ», – уточнили губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, ещё один мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму от удара дрона по автомобилю в Шебекинском округе на участке автодороги между сёлами Белянка и Сурково. Бригада СМП доставила его в Шебекинскую ЦРБ.

«Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», – отметил губернатор Белгородской области.

Белгород, Анастасия Смирнова

