В Брянской области дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль, погиб мирный житель

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Каменский Хутор Климовского района в Брянской области, где вражеский дрон атаковал движущийся гражданский автомобиль. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, в результате этого ЧП погиб мирный житель.

«В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

«Водитель погиб мгновенно, автомобиль, потеряв управление, врезался в двухквартирный жилой дом. В результате происшествия произошло возгорание дома. Жильцы были оперативно эвакуированы», – уточнил Богомаз.

«Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – сообщил глава Брянской области.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube