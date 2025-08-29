российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 августа 2025, 21:00 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Брянской области дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль, погиб мирный житель

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по селу Каменский Хутор Климовского района в Брянской области, где вражеский дрон атаковал движущийся гражданский автомобиль. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, в результате этого ЧП погиб мирный житель.

«В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

«Водитель погиб мгновенно, автомобиль, потеряв управление, врезался в двухквартирный жилой дом. В результате происшествия произошло возгорание дома. Жильцы были оперативно эвакуированы», – уточнил Богомаз.

«Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – сообщил глава Брянской области.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

«Самая серьезная ситуация…» Зеленский ждет наступления ВС РФ на красноармейском направлении / В Сумской области ликвидирован высокопоставленный офицер спецназа из Эстонии / Потери ВСУ в текущем году превысили 340 тысяч военнослужащих – Белоусов / Зеленский признал военное бессилие ВСУ / Кремль: Россия сохраняет готовность к переговорам Путина и Зеленского / Армия России за неделю освободила шесть населенных пунктов в зоне спецоперации / ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным целям на Украине за неделю / Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,