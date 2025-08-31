Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль: ранен житель Белгородской области

В Белгородской области вооруженные формирования киевского режима атаковали гражданский автомобиль, в результате чего ранения получил местный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новоалександровка Борисовского района вражеский дрон атаковал автомобиль. Ранен водитель», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавший самостоятельно обратился в Борисовскую центральную районную больницу.

«У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения спины, руки и голени. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода», – уточнил глава Белгородской области.

