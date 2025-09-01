Россию обвинили в сбое работы GPS в самолете главы Еврокомиссии

Самолет с главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен при приземлении в Болгарии столкнулся со сбоем в работе систем навигации. В случившемся винят Россию.

Глава ЕК прилетела в Болгарию 31 августа, но пилоты не смогли приземлиться сразу из-за неполадок в работе GPS. Около часа самолет кружил в воздухе, после чего летчики решили садиться по аналоговым картам.

Болгарское управление воздушного движения подтвердило сбой во всей зоне аэропорта Пловдив.

По словам трех официальных лиц, пожелавших остаться анонимными, «это было явное вмешательство» со стороны России, пишет Financial Times.

София, Зоя Осколкова

