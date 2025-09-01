Подводный энергокабель между Финляндией и Эстонией вышел из строя

Подводный кабель, соединяющий энергосистемы Финляндии и Эстонии, отключился из-за технической неисправности. Об этом сообщил оператор линии Fingrid.
Отмечается, что причиной выхода из строя кабеля стала неполадка на подстанции в финском Эспоо. В компании подчеркнули, что сбой не связан с повреждением самого кабеля. Признаков умышленного вмешательства не обнаружено.
Кабель Estlink 1 длиной 105 километров, включая 70-километровый подводный участок, является важным элементом энергомоста между странами. Потребители электроэнергии не почувствуют перебоев, однако инцидент может повлиять на цены на энергорынке.
В заявлении оператора уточняется, что предполагаемый срок устранения неисправности – около трех недель.
Хельсинки, Зоя Осколкова
