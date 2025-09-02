В Удмуртии трое подростков пытались взорвать предприятие

В Удмуртии задержали троих несовершеннолетних, которые пытались устроить теракт на предприятии. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Подростки в возрасте 15, 16 и 17 лет искали подработку и в июле связались в мессенджере с представителем украинских спецслужб. От куратора они получили задание совершить теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Ижевске.

Неизвестный указал подросткам на тайник, в котором было спрятано взрывное устройство. Несовершеннолетних задержали при попытке заложить бомбу на проходной предприятия.

В настоящее время подростки находятся под стражей. Им предъявлено обвинение в покушении на совершение теракта.

Ижевск, Зоя Осколкова

