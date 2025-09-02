российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 сентября 2025, 12:42 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Удмуртии трое подростков пытались взорвать предприятие

В Удмуртии задержали троих несовершеннолетних, которые пытались устроить теракт на предприятии. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Подростки в возрасте 15, 16 и 17 лет искали подработку и в июле связались в мессенджере с представителем украинских спецслужб. От куратора они получили задание совершить теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Ижевске.

Неизвестный указал подросткам на тайник, в котором было спрятано взрывное устройство. Несовершеннолетних задержали при попытке заложить бомбу на проходной предприятия.

В настоящее время подростки находятся под стражей. Им предъявлено обвинение в покушении на совершение теракта.

Ижевск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Терроризм

Жителя Волгограда задержали за подготовку атаки БПЛА на аэродром в Энгельсе / В Крыму жертва мошенников принесла начиненную взрывчаткой икону к зданию ФСБ / Спецслужбы задержали соучастника убийства генерала Москалика / В Индии поймали голубя-террориста / В Колумбии 18 человек погибли при взрыве грузовика / В Удмуртии задержали мигранта, готовившего поджог поезда / В Москве накрыли террористическую ячейку, вербовавшую мигрантов / В Дагестане задержали двух пособников террористов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Терроризм,