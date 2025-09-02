российское информационное агентство 18+

Вторник, 2 сентября 2025, 20:46 мск

ВСУ обстреляли из артиллерии село в Белгородской области: ранены три мирных жителя

Сегодня в Белгородской области при артиллерийском обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа со стороны вооруженных формирований Украины ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Бойцы самообороны доставили раненых в Шебекинскую ЦРБ. У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча. Его супруга получила баротравму. После оказания необходимой помощи мужчина останется под наблюдением в стационаре, женщину переведут в городскую больницу №2 г. Белгорода», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, третий пострадавший получил минно-взрывную травму, а также слепое осколочное ранение бедра. После оказания помощи он продолжит лечение амбулаторно.

Информация о других последствиях атаки ВСУ уточняется.

Москва, Анастасия Смирнова

