Среда, 3 сентября 2025, 11:50 мск

Трое жителей Волгограда задержаны за незаконную регистрацию мигрантов

В Волгограде задержали трех жителей, которые легализовали более 1,2 тысячи мигрантов из Средней Азии. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По предварительной информации, под предлогом помощи в оформлении документов злоумышленники организовали массовую постановку на миграционный учет приезжих из стран Средней Азии. За денежное вознаграждение фигуранты заключали с ними фиктивные трудовые договоры и регистрировали в жилых домах одного из садоводческих обществ Волгограда. Фактически иностранцы проживали в других районах региона и не занимались трудовой деятельностью. В общей сложности сообщники зарегистрировали в пяти строениях более 1,2 тысячи иностранных граждан», – сказала Волк.

По ее словам, в ходе обысков по местам жительства задержанных и в офисе изъяты паспорта, фиктивные трудовые договоры, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Двоих фигурантов арестовали, третьему выдали обязательство о явке.

Волк добавила, что незаконно зарегистрированные иностранцы обязаны покинуть Россию.

Волгоград, Зоя Осколкова

