Среда, 3 сентября 2025, 16:38 мск

В результате атак ВСУ ранены два жителя Белгородской области

В Белгородской области в результате удара беспилотника и артиллерийского обстрела ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, одно из ЧП произошло в поселке Красная Яруга, который был атакован беспилотником ВСУ.

«Мужчину доставили в Краснояружскую ЦРБ. По информации от медиков, предварительный диагноз – баротравма. Для дальнейшего обследования бригада СМП доставит пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

При этом Гладков добавил, что вследствие детонации посечены фасад и остекление административного здания, а также кровля и ворота гаража. Кроме того, повреждён легковой автомобиль.

Еще одно ЧП произошло в городе Шебекино, где в результате обстрела ранена женщина.

«Бойцы самообороны оперативно доставили её в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали баротравму, оказали необходимую помощь. От госпитализации пострадавшая отказалась», – отметил глава Белгородской области.

Вместе с тем при обстреле посечены кровли четырех частных домов. Кроме того, повреждены две хозяйственные постройки и автомобиль.

Информация о других последствиях уточняется.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

